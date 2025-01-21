Над акваторией Черного моря сбили три беспилотника ВСУ

Три украинских дрона ликвидировали у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 10.45 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

Ночью 21 января средства ПВО уничтожили над территорией России 55 беспилотников ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КрымЧерное МореПВОБеспилотникиМинобороны

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