Над акваторией Черного моря сбили три беспилотника ВСУ
21 января 202511:40
Три украинских дрона ликвидировали у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны.
«В период с 10.45 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что БПЛА сбили над акваторией Черного моря.
Ночью 21 января средства ПВО уничтожили над территорией России 55 беспилотников ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия вышла на первое место по поставкам в КНР природного газа
- Харатьян рассказал, почему Гайдай не снял Трампа в своем фильме
- В Смоленске обломки сбитых дронов ВСУ упали на жилой дом
- МЭА: Добыча газа в России выросла на 6,9% в 2024 году
- Доллар на межбанковском рынке несколько раз опускался ниже 100 рублей
- Армия России освободила Волково в ДНР
- Си Цзиньпин и Путин поговорили по видеосвязи
- Минздрав раскрыл число женщин репродуктивного возраста в РФ
- Юра Борисов получил номинацию на премию Vancouver Film Critics Circle
- Премьер Чехии: Страна увеличит поставки в обход РФ по нефтепроводу TAL
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru