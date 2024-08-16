Над акваторией Черного моря нейтрализовали пять БПЛА
16 августа 202407:32
Пять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над Черным морем минувшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА... над акваторией Черного моря», — указали в ведомстве.
Также в акватории дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера. В Минобороны уточнили, что морские дроны следовали в направлении Крыма.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО сбили беспилотник над морем, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru