Над акваторией Черного моря нейтрализовали пять БПЛА

Пять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над Черным морем минувшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА... над акваторией Черного моря», — указали в ведомстве.

Также в акватории дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера. В Минобороны уточнили, что морские дроны следовали в направлении Крыма.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО сбили беспилотник над морем, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Черное МореПВОМинобороныБеспилотники

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