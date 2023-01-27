Начата проверка по факту ЧП с вертолетом спецотряда во «Внуково»

По факту ЧП с вертолетом специального летного отряда «Россия», которое произошло во «Внуково», начата проверка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

«Вертолет получил незначительные повреждения. Ведется разбирательство», - сказала Крылова.

Спецотряд занимается перевозкой первых лиц страны. Крылова отметила, что вертолет получил повреждение рулевого винта еще до взлета, а в процессе влета командир заметил неисправность и совершил жесткую посадку. Вертолет получил незначительные повреждения, пострадавших нет.

Ранее в Магаданской области, вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку, при этом он столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

