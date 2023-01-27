Начата проверка по факту ЧП с вертолетом спецотряда во «Внуково»
По факту ЧП с вертолетом специального летного отряда «Россия», которое произошло во «Внуково», начата проверка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.
«Вертолет получил незначительные повреждения. Ведется разбирательство», - сказала Крылова.
Спецотряд занимается перевозкой первых лиц страны. Крылова отметила, что вертолет получил повреждение рулевого винта еще до взлета, а в процессе влета командир заметил неисправность и совершил жесткую посадку. Вертолет получил незначительные повреждения, пострадавших нет.
Ранее в Магаданской области, вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку, при этом он столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru