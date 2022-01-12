Бывшего мэра Ставрополя поймали на границе с поддельными документами

Белорусские пограничники задержали экс-главу Ставрополя Игоря Бестужего. Бывший градоначальник попытался улететь в Стамбул по поддельным документам, сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь. Как отмечается, у гражданина России на руках был паспорт с элементами подчисток.

В 2014 году чиновника приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в покушении на получение взятки. Отсидев часть срока в колонии, бывший мэр был отпущен по условно-досрочному освобождению, но с ограничениями на выезд из страны. Эти ограничения он и пытался скрыть во время пересечения границы в аэропорту белорусской столицы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьи 380 УК Республики Беларусь, с ним работают сотрудники Следственного комитета.

Ранее белорусские пограничники обнаружили группу курдских беженцев, которых якобы избили сотрудники погранслужбы Польши.

