Начальника налоговой службы Серпухова задержали за взятки

Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в коррупции главу налоговой службы города Серпухов (Московской области) Александра Кирша. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Экс-замглавы Московской таможни Цуканову дали пять лет колонии за взятку

Сообщается, что Кирша подозревают в восьми коррупционных эпизодах. Также идет проверка остальных работников налоговой службы Серпухова.

Сейчас решается вопрос об аресте задержанного чиновника.

Ранее экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко приговорили к девяти годам колонии за взятки и злоупотребления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВзяткиКоррупцияЗадержание

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