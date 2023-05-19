Начальника налоговой службы Серпухова задержали за взятки
19 мая 202311:53
Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в коррупции главу налоговой службы города Серпухов (Московской области) Александра Кирша. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Сообщается, что Кирша подозревают в восьми коррупционных эпизодах. Также идет проверка остальных работников налоговой службы Серпухова.
Сейчас решается вопрос об аресте задержанного чиновника.
Ранее экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко приговорили к девяти годам колонии за взятки и злоупотребления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru