Начальника налоговой службы Серпухова задержали за взятки

Сообщается, что Кирша подозревают в восьми коррупционных эпизодах. Также идет проверка остальных работников налоговой службы Серпухова.

Сейчас решается вопрос об аресте задержанного чиновника.

Ранее экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко приговорили к девяти годам колонии за взятки и злоупотребления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

