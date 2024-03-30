На журналиста оппозиционного иранского телеканала напали в Британии

По данным издания, ЧП произошло в Уимблдоне. Группа из нескольких человек напала на мужчину у его дома, пострадавшего госпитализировали с ранением ноги. Отмечается, что подвергшийся нападению — ведущий телеканала Iran International, объявленного Тегераном террористической организацией.

Как позже сообщили в Скотленд-Ярде, правоохранители расследуют обстоятельства нападения на журналиста. В ведомстве отметили, что причины атаки пока не установлены.

«С учетом того, что пострадавший является сотрудником СМИ, ведущего вещание на персидском языке из Соединенного Королевства, а также того факта, что в адрес журналистов этого СМИ в последнее время поступают многочисленные угрозы, к расследованию привлечены сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом», — указано в заявлении полиции.

