На журфаке МГУ задержан мужчина с ножом и пневматическим пистолетом

В здание факультета журналистики МГУ проник мужчина со складным ножом и пневматическим пистолетом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные правоохранительных органов. В свою очередь, АГН Москва отмечает, что стражи порядка вызвали неизвестному психиатрическую помощь.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на лекцию в МГУ им. М.Ломоносова пришел неизвестный мужчина. Из-за его странного поведения охрана вывела гостя, при досмотре у него обнаружили нож и по две пары часов на руках. Он заявил, что пришел в университет «учиться».