На журфаке МГУ задержан мужчина с ножом и пневматическим пистолетом
В здание факультета журналистики МГУ проник мужчина со складным ножом и пневматическим пистолетом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные правоохранительных органов. В свою очередь, АГН Москва отмечает, что стражи порядка вызвали неизвестному психиатрическую помощь.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на лекцию в МГУ им. М.Ломоносова пришел неизвестный мужчина. Из-за его странного поведения охрана вывела гостя, при досмотре у него обнаружили нож и по две пары часов на руках. Он заявил, что пришел в университет «учиться».
Кстати, ранее НСН писала, что из-за пассажира с пистолетом в ручной клади самолет, летевший из Москвы в Бургас, экстренно сел в Ростове-на-Дону. Отмечается, что пассажир сам сообщил стюардессе, что забыл сдать в багаж травматический пистолет. Капитан экипажа в целях обеспечения безопасности полета внепланово решил сесть в Ростове-на-Дону.
В ходе проверки было установлено, что с лицензией на оружие все в порядке. В настоящее время устанавливается, как пассажир с оружием в ручной клади прошел контроль. Самолет совершил вылет из "Шереметьево".
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