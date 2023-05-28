На жительницу Приморья напал амурский тигр

В Приморском крае на местную жительницу напал амурский тигр, пишет РИА Новости.

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Инцидент произошел в окрестностях села Раковка Уссурийского городского округа. Женщину госпитализировали.

Местные власти уточнили, что женщина получила ранения рук. По предварительной информации, тигр мог защищать свою добычу.

Охотнадзор выясняет обстоятельства произошедшего.

Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края ранее попросило Минприроды разрешить отлов шести амурских тигров. В декабре 2022 года с участием хищников произошло 23 инцидента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:НападениеТигрыПриморье

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