На железнодорожном перегоне под Самарой произошел взрыв
Хлопок произошел на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Безенчукского района.
«Оперативная группа выехала. Утром поступила информация о хлопке на перегоне Звезда-Чапаевск», — указали в ЕДДС.
Данных о пострадавших не приводится.
Как сообщает Telegram-канал «112», специалисты обнаружили повреждения металлоконструкций и ограждений железнодорожного моста.
Ранее взрыв прогремел в районе электроподстанции «Калининская» в Екатеринбурге, напоминает телеканал «360». Как сообщили в экстренных службах, на объекте произошла неисправность электрооборудования, которая сопровождалась «хлопком и яркой вспышкой».
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