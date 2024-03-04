На железнодорожном перегоне под Самарой произошел взрыв

Хлопок произошел на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Безенчукского района.

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«Оперативная группа выехала. Утром поступила информация о хлопке на перегоне Звезда-Чапаевск», — указали в ЕДДС.

Данных о пострадавших не приводится.

Как сообщает Telegram-канал «112», специалисты обнаружили повреждения металлоконструкций и ограждений железнодорожного моста.

Ранее взрыв прогремел в районе электроподстанции «Калининская» в Екатеринбурге, напоминает телеканал «360». Как сообщили в экстренных службах, на объекте произошла неисправность электрооборудования, которая сопровождалась «хлопком и яркой вспышкой».

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ФОТО: РИА Новости
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