На железнодорожной станции под Рязанью загорелись вагоны с серой
Задымление произошло в нескольких вагонах с серой на железнодорожном вокзале в Сасово Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
«Сегодня в 07:00 в нескольких вагонах на станции Сасово Рязанской области произошло парение груза (сера). <...> В 07:44 парение груза устранено», — отмечается в сообщении.
Для ликвидации последствий ЧП был привлечен пожарный поезд, эвакуации пассажиров не проводилось. В МЖД подчеркнули, что угрозы экологии нет.
По данным Telegram-канала Baza, на станции Сасово загорелись четыре вагона с серой, площадь возгорания составила 80 кв. м. Позже пожар был потушен. Из-за ЧП госпитализировали сотрудника РЖД, который отравился парами серы, жизни мужчины ничего не угрожает.
Ранее в Темрюкском районе Краснодарского края загорелся склад винзавода, огонь распространился на 900 квадратных метрах, напоминает «Свободная пресса».
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