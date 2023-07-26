На железнодорожной станции под Рязанью загорелись вагоны с серой

«Сегодня в 07:00 в нескольких вагонах на станции Сасово Рязанской области произошло парение груза (сера). <...> В 07:44 парение груза устранено», — отмечается в сообщении.

Для ликвидации последствий ЧП был привлечен пожарный поезд, эвакуации пассажиров не проводилось. В МЖД подчеркнули, что угрозы экологии нет.

По данным Telegram-канала Baza, на станции Сасово загорелись четыре вагона с серой, площадь возгорания составила 80 кв. м. Позже пожар был потушен. Из-за ЧП госпитализировали сотрудника РЖД, который отравился парами серы, жизни мужчины ничего не угрожает.

Ранее в Темрюкском районе Краснодарского края загорелся склад винзавода, огонь распространился на 900 квадратных метрах, напоминает «Свободная пресса».

