На заводе «Автоваз» загорелась формовочная линия

В Тольятти на формовочной линии завода «Автоваз» произошел пожар, пишет РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Самарской области.

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Возгорание произошло в 13:21 мск. Огонь распространился на площади 37 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 20 человек.

В тушении пожара участвуют 80 человек и 25 единиц техники.

Ранее два человека погибли и один пострадал в результате пожара, произошедшего на многоуровневой парковке в жилом комплексе в подмосковном Одинцове, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
ТЕГИ:ПожарЗаводТольятти"автоваз"

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