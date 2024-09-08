На заводе «Автоваз» загорелась формовочная линия
8 сентября 202415:08
В Тольятти на формовочной линии завода «Автоваз» произошел пожар, пишет РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Самарской области.
Возгорание произошло в 13:21 мск. Огонь распространился на площади 37 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 20 человек.
В тушении пожара участвуют 80 человек и 25 единиц техники.
Ранее два человека погибли и один пострадал в результате пожара, произошедшего на многоуровневой парковке в жилом комплексе в подмосковном Одинцове, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru