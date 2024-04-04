На Запорожской АЭС отключилась резервная линия энергоснабжения 330 кВ

«Сегодня в 10:06... отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Феросплавная-1". Причины отключения уточняются», — говорится в сообщении.

В пресс-службе АЭС напомнили, что все блоки станции остановлены, пять из них находятся в состоянии «холодный останов», еще один — в «горячем останове». Радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился и не превышает фоновых природных значений.

Между тем эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили проблем с ядерной безопасностью на ЗАЭС, пишет RT.

