На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий
21 октября 202415:27
На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения 330 кВт «Ферросплавная -1», причины выясняются, сообщили в пресс-службе станции.
Условия безопасности на ЗАЭС после отключения одной из ее высоковольтных линий не нарушены.
В пресс-службе уточнили, что нужды ЗАЭС сейчас запитаны от линии 750 кВт «Днепровская».
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал противоречащими принципам безопасности и неприемлемыми угрозы в адрес работников Запорожской АЭС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru