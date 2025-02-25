На западе Словакии произошел взрыв на военном объекте

Взрыв прогремел на территории военно-технического испытательного института «Загорье» в Словакии. Об этом пишет агентство TASR со ссылкой на представителя службы спасателей Данку Цапакову.

На место ЧП направили машины скорой помощи, а также вертолет медицинской спасательной службы.

Полиция подтвердила инцидент, по ее данным, пострадали по меньшей мере два человека. Других подробностей не приводится.

Ранее взрыв произошел на территории генконсульства России во французском Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали.

