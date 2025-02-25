На западе Словакии произошел взрыв на военном объекте
25 февраля 202512:28
Взрыв прогремел на территории военно-технического испытательного института «Загорье» в Словакии. Об этом пишет агентство TASR со ссылкой на представителя службы спасателей Данку Цапакову.
На место ЧП направили машины скорой помощи, а также вертолет медицинской спасательной службы.
Полиция подтвердила инцидент, по ее данным, пострадали по меньшей мере два человека. Других подробностей не приводится.
Ранее взрыв произошел на территории генконсульства России во французском Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: РФ и США не работают над заключением соглашений
- Летевший из Иркутска в Уфу самолет экстренно приземлился в Братске
- Россиянка из Крыма победила на конкурсе красоты «Мисс Европа-2025»
- На западе Словакии произошел взрыв на военном объекте
- В Грузии назвали отказ от антироссийских санкций историческим решением
- В Петербурге москвичку задержали за дискредитирующие надписи на фотовыставке
- СМИ: Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием
- Умерла джазовая певица Роберта Флэк
- Почти 50% опрошенных немцев не хотят продолжения поддержки Украины
- В Перми обрушились конструкции на стройплощадке Еврейского центра
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru