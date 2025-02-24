Генконсул заявил о взрыве внутри консульства РФ в Марселе
Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил, что в диппредставительстве произошел взрыв. Об этом сообщило издание La Marseillaise.
Ранее стало известно, что вблизи генконсульства прозвучал хлопок, напоминает RT. На место прибыли пожарные и полиция.
По словам дипломата, взрыв прогремел внутри консульства. Никто не пострадал.
Как сообщил телеканал BFMTV, предположительно, на территорию генконсульства бросили две бутылки с зажигательной смесью. В свою очередь, журнал Valeurs Actuelles отметил, что рядом с местом происшествия обнаружили угнанный автомобиль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru