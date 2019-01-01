На западе Москвы столкнулись три иномарки

В результате ДТП с участием автомобилей Mercedes, Volkswagen и Skoda Fabia на улице Озерная в районе Очаково-Матвеевское пострадал один человек, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Водитель «Шкоды» был госпитализирован до прибытия экстренных служб города.

В настоящее время полиция устанавливается все причины и обстоятельства аварии.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов ранее в беседе с НСН пояснил, что проблема не в том, что кто-то немного превысил скорость, а в том, что ЦОДД и ГИБДД не хотят бороться с лихачами.

