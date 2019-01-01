На западе Москвы столкнулись три иномарки
В результате ДТП с участием автомобилей Mercedes, Volkswagen и Skoda Fabia на улице Озерная в районе Очаково-Матвеевское пострадал один человек, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.
Водитель «Шкоды» был госпитализирован до прибытия экстренных служб города.
В настоящее время полиция устанавливается все причины и обстоятельства аварии.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов ранее в беседе с НСН пояснил, что проблема не в том, что кто-то немного превысил скорость, а в том, что ЦОДД и ГИБДД не хотят бороться с лихачами.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»