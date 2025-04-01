На западе Индии 13 человек погибли при взрыве на фабрике по производству петард
Взрыв прогремел на фабрике по производству петард в штате Гуджарат в Индии, погибли как минимум 13 человек. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на власти.
Инцидент произошел около 09:45 (07:15 мск). При взрыве обрушилась стена. Представитель местной администрации Михир Патель отметил, что на фабрике извлекли из-под завалов тела 13 погибших. Известно о четырех раненых, они в стабильном состоянии.
По предварительным данным, взрыв прогремел во время изготовления петард, также на месте произошел пожар. Возгорание ликвидировали.
Ранее в Малайзии в городе Субанг-Джая зафиксировали взрыв и пожар на газопроводе, пострадали по меньшей мере 30 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru