В Малайзии не менее 30 человек пострадали из-за пожара на газопроводе

Взрыв и пожар произошли на газопроводе в малайзийском городе Субанг-Джая. Об этом сообщает агентство Bernama.

По его данным, ЧП произошло утром 1 апреля. Из-за взрыва и пожара пострадали не менее 30 человек. Раненых доставили в больницы.

В свою очередь, агентство Reuters пишет, что пострадали как минимум 33 человека.

По данным энергетической компании Petronas Gas Berhad, взрыв и пожар не затронули близлежащие автозаправочные станции. Все заинтересованные стороны проинформировали о случившемся.

Ранее в Кавказском районе Краснодарского края загорелась нефтебаза, позже на объекте прогремел взрыв. Пострадали два человека, напоминает RT.

