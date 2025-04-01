В Малайзии не менее 30 человек пострадали из-за пожара на газопроводе
Взрыв и пожар произошли на газопроводе в малайзийском городе Субанг-Джая. Об этом сообщает агентство Bernama.
По его данным, ЧП произошло утром 1 апреля. Из-за взрыва и пожара пострадали не менее 30 человек. Раненых доставили в больницы.
В свою очередь, агентство Reuters пишет, что пострадали как минимум 33 человека.
По данным энергетической компании Petronas Gas Berhad, взрыв и пожар не затронули близлежащие автозаправочные станции. Все заинтересованные стороны проинформировали о случившемся.
Ранее в Кавказском районе Краснодарского края загорелась нефтебаза, позже на объекте прогремел взрыв. Пострадали два человека, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Германии Бербок прибыла в Киев
- В Малайзии не менее 30 человек пострадали из-за пожара на газопроводе
- Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи
- Алиханов: В США удерживаются закупленные Россией авиазапчасти на $500 миллионов
- Власти Краснодарского края будут выплачивать 250 тысяч рублей беременным школьницам
- СМИ: Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве
- Глава МИД КНР назвал русских сильной и выносливой нацией
- СМИ: Россиянин разбился мотоцикле на Пхукете
- Песня на башкирском языке попала в мировой чарт Shazam
- На смартфонах с Android нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru