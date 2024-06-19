На западе Белоруссии женщина погибла из-за падения дерева в непогоду
В Гродненской области на западе Белоруссии из-за падения деревьев из-за непогоды были нарушены электроснабжение населенных пунктов и транспортное сообщение. В результате происшествия погибла женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Караник.
В сообщении говорится, что кровли жилых домов были сорваны, несколько деревень остались без электричества из-за поваленных деревьев. На месте происшествия был организован областной штаб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Согласно сообщению, в деревне Бережки Зельвенского района произошли локальные порывы ветра, в результате чего были повалены деревья. Одно из них нанесло смертельные травмы женщине, которая родилась в 1982 году.
Помимо этого, в сообщении также указывается, что повреждение линий электропередач привело к отключению электричества в двух населенных пунктах и на девяти фермах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru