На западе Белоруссии женщина погибла из-за падения дерева в непогоду

В Гродненской области на западе Белоруссии из-за падения деревьев из-за непогоды были нарушены электроснабжение населенных пунктов и транспортное сообщение. В результате происшествия погибла женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Караник.

В сообщении говорится, что кровли жилых домов были сорваны, несколько деревень остались без электричества из-за поваленных деревьев. На месте происшествия был организован областной штаб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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Согласно сообщению, в деревне Бережки Зельвенского района произошли локальные порывы ветра, в результате чего были повалены деревья. Одно из них нанесло смертельные травмы женщине, которая родилась в 1982 году.

Помимо этого, в сообщении также указывается, что повреждение линий электропередач привело к отключению электричества в двух населенных пунктах и на девяти фермах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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