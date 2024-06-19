На западе Белоруссии женщина погибла из-за падения дерева в непогоду

В Гродненской области на западе Белоруссии из-за падения деревьев из-за непогоды были нарушены электроснабжение населенных пунктов и транспортное сообщение. В результате происшествия погибла женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Караник.

В сообщении говорится, что кровли жилых домов были сорваны, несколько деревень остались без электричества из-за поваленных деревьев. На месте происшествия был организован областной штаб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.