МВД ДНР сообщило о покушении на судью Верховного суда республики

Покушение было совершено на судью Верховного суда Донецкой народной республики, он тяжело ранен. Об этом сообщает Центр общественных связей МВД ДНР.

В ДНР задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя

«Вечером 4 ноября в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в Углегорске на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина. Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители восстанавливают картину произошедшего, приняты меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении покушения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПокушениеСудДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры