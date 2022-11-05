МВД ДНР сообщило о покушении на судью Верховного суда республики
Покушение было совершено на судью Верховного суда Донецкой народной республики, он тяжело ранен. Об этом сообщает Центр общественных связей МВД ДНР.
«Вечером 4 ноября в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в Углегорске на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина. Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители восстанавливают картину произошедшего, приняты меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении покушения.
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