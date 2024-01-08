На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 27 вагонов

На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход с рельсов 27 вагонов грузового поезда, сообщили «Российские железные дороги» в своем Telegram-канале.

В Кузбассе два вагона сошли с рельсов при столкновении машины с грузовым поездом

Инцидент произошел 8 января в 19:17 по московскому времени. Пострадавших и угрозы экологии нет. Причины произошедшего выясняются.

К месту происшествия направили восстановительные поезда. Создан оперативный штаб под руководством главы компании Олег Белозерова

Остановлены пассажирские поезда, следующие из Москвы во Владивосток и из Читы в Благовещенск. В РЖД заявили, что в вагонах поддерживается комфортная температура.

В ноябре 2023 года на перегоне Рыбное-Блокпост в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ПоездаЖелезная ДорогаЗабайкалье

Горячие новости

Все новости

партнеры