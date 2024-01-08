На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 27 вагонов

Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Свердловской области

Четыре человека погибли в результате столкновения 50 автомобилей на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области

Стоимость нефти снижается после того, как Saudi Aramco снизила цены для клиентов из Азии, США и Европы

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург выступил против запрета телефонов в школах

Теплый циклон с севера принесет снег в Москву и потепление до -8