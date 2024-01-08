На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 27 вагонов
На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход с рельсов 27 вагонов грузового поезда, сообщили «Российские железные дороги» в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 8 января в 19:17 по московскому времени. Пострадавших и угрозы экологии нет. Причины произошедшего выясняются.
К месту происшествия направили восстановительные поезда. Создан оперативный штаб под руководством главы компании Олег Белозерова
Остановлены пассажирские поезда, следующие из Москвы во Владивосток и из Читы в Благовещенск. В РЖД заявили, что в вагонах поддерживается комфортная температура.
В ноябре 2023 года на перегоне Рыбное-Блокпост в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, напоминает «Радиоточка НСН».
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