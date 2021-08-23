На востоке США более 20 человек погибли из-за наводнения
Как минимум 21 человек погиб и больше 50 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в штате Теннесси на востоке США, передает телеканал WKRN со ссылкой на власти.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции. Глава государства Джо Байден выразил соболезнования семьям в связи со стихией, заявив, что администрация готова предложить любую помощь, которая необходима местным сообществам.
Наводнение произошло из-за сильных ливней, которые не стихают с 20 августа. В ряде городов побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+20 564 / сут.
Умерли
176 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 414 / сут.
- На востоке США более 20 человек погибли из-за наводнения
- The National Interest: Россия может получить огромное преимущество при освоении Арктики
- The Sun: британская королева распорядилась подготовиться к суду с принцем Гарри
- Фургалу и другим заключенным СИЗО «Лефортово» запретили спать днем
- На нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв
- «Локомотив» выиграл у «Краснодара» в матче РПЛ
- Президент Украины наградил орденом Свободы канцлера Германии
- Лидеры стран G7 соберутся на обсуждение ситуации в Афганистане 24 августа
- Лидер отрядов сопротивления в Панджшере ответил на ультиматум талибов
- Байден проведет консультации с Пентагоном о необходимости отправки дополнительных сил в Кабул
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru