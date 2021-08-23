На востоке США более 20 человек погибли из-за наводнения

Как минимум 21 человек погиб и больше 50 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в штате Теннесси на востоке США, передает телеканал WKRN со ссылкой на власти.

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В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции. Глава государства Джо Байден выразил соболезнования семьям в связи со стихией, заявив, что администрация готова предложить любую помощь, которая необходима местным сообществам.

Наводнение произошло из-за сильных ливней, которые не стихают с 20 августа. В ряде городов побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:СШАНаводнение
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