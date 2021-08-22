В штате Нью-Йорк объявлен режим ЧС из-за «Генри»

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации в некоторых округах из-за урагана «Генри», который надвигается с Атлантического океана, сообщил он в своем Twitter.

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По его словам, мобилизованы 500 солдат Национальной гвардии, подготовлены имеющиеся ресурсы для реагирования.

Куомо сравнил ураган «Генри» с «Сэнди», который осенью 2012 года унес жизни более 100 человек. Стихия нанесла ущерб на $50 млрд.

По данным национального центра по наблюдению за ураганами США, «Генри» усилился до урагана первой категории. По предварительным данным, он обрушится на жителей Лонг-Айленда утром 22 августа.

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ФОТО: Pixabay
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