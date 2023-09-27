На востоке Москвы водитель иномарки сбил пешехода и скрылся

На востоке Москвы водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

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Происшествие произошло на Зеленом проспекте около 19:55. Пострадавшего доставили в медучреждение на скорой помощи.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий водителя иномарки задержали и доставили в отдел полиции.

На юге Москвы в среду произошло массовое ДТП. В результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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