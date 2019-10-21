На востоке Москвы тушат сильный пожар. Информации о жертвах нет

Ранее НСН писала, что в центре итальянского Турина загорелся входящий в список ЮНЕСКО комплекс XVII века. Как пишет ТАСС, пожар в архитектурном комплексе «Каваллерицца реале» произошёл утром. Местные СМИ сообщают, что возгорание произошло на крыше. В настоящий момент его удалось ликвидировать. Эксперты подчёркивают, что зданию причинен значительный ущерб – там выгорела часть крыши и несколько комнат.

Между тем, местные стражи порядка отмечают, что комплекс «Каваллерицца реале» загорелся из-за поджога.

