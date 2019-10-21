На востоке Москвы тушат сильный пожар. Информации о жертвах нет
На Амурской улице на востоке столицы произошёл сильный пожар в двухэтажном складе. Огонь охватил полторы тысячи квадратных метров из четырех общей площади всего здания. По имеющимся данным, на складе хранится автомобильная продукция. Как пишет ТАСС, в МЧС сообщили, что спасатели успели вывести из здания четверых, однако в помещении всё ещё могут находиться люди. Также поступает информация о том, что горят три грузовика, которые стояли рядом со складом.
На месте ЧП работают 30 пожарных расчётов и пожарный поезд.
Ранее НСН писала, что в центре итальянского Турина загорелся входящий в список ЮНЕСКО комплекс XVII века. Как пишет ТАСС, пожар в архитектурном комплексе «Каваллерицца реале» произошёл утром. Местные СМИ сообщают, что возгорание произошло на крыше. В настоящий момент его удалось ликвидировать. Эксперты подчёркивают, что зданию причинен значительный ущерб – там выгорела часть крыши и несколько комнат.
Между тем, местные стражи порядка отмечают, что комплекс «Каваллерицца реале» загорелся из-за поджога.
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