На востоке Москвы столкнулись три автомобиля

На востоке Москвы вечером в среду произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

Пять человек пострадали в ДТП в Ростовской области

Происшествие произошло на внешней стороне 108-го километра МКАД. На месте работают и оперативные службы. Информации о пострадавших нет.

Движение в районе ДТП затруднено. Дептранс попросил автомобилистов выбирать альтернативные маршруты.

В понедельник на северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП. Пострадали три человека, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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