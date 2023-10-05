На востоке Москвы столкнулись три автомобиля
4 октября 202323:44
На востоке Москвы вечером в среду произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
Происшествие произошло на внешней стороне 108-го километра МКАД. На месте работают и оперативные службы. Информации о пострадавших нет.
Движение в районе ДТП затруднено. Дептранс попросил автомобилистов выбирать альтернативные маршруты.
В понедельник на северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП. Пострадали три человека, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru