На востоке Москвы произошел сильный пожар на стройке

Рядом с жилым комплексом на востоке Москвы загорелась строительная площадка, сообщают СМИ.

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В столичном управлении МЧС по Москве заявили, что огонь охватил строение в 1-м Иртышском проезде. Причины произошедшего устанавливаются.

Очевидцы заявили о быстром распространении огня. По их словам, от горящего строения идут огромные клубы дыма.

«Ужасно воняет, дышать нечем! Присутствует дым, горит мусор», - цитирует очевидца издание NEWS.ru.

В понедельник в Воронеже произошел пожар в цеху электромеханического завода. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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