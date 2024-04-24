На востоке Москвы произошел сильный пожар на стройке
Рядом с жилым комплексом на востоке Москвы загорелась строительная площадка, сообщают СМИ.
В столичном управлении МЧС по Москве заявили, что огонь охватил строение в 1-м Иртышском проезде. Причины произошедшего устанавливаются.
Очевидцы заявили о быстром распространении огня. По их словам, от горящего строения идут огромные клубы дыма.
«Ужасно воняет, дышать нечем! Присутствует дым, горит мусор», - цитирует очевидца издание NEWS.ru.
В понедельник в Воронеже произошел пожар в цеху электромеханического завода. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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