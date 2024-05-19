На востоке Москвы нашли тело пропавшей два дня назад школьницы
В лесопарке на востоке Москвы нашли тело пропавшей 17 мая девочки, говорится в заявлении столичной прокуратуры.
Тело 13-летней школьницы обнаружили в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда. По информации надзорного ведомства, смерть ребенка могла наступить в результате отравления психотропными веществами.
Ранее после отравления психотропами в больницу попала подруга школьницы. Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки.
В конце апреля на Пушкинской набережной в Москве выловили труп пропавшего несколько недель назад мужчины. Тело находилось в черном пакете. По данным следствия, смерть наступила в результате асфиксии, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru