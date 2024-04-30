16 человек сняли с застрявшей карусели в Туле
30 апреля 202400:18
В Туле более 15 посетителей парка развлечений, среди которых дети, застряли на высоте нескольких метров из-за неисправности карусели, сообщает пресс-служба МЧС.
Это произошло в Центральном парке им. П.П. Белоусова. Там из-за технической неисправности остановилась цепочная карусель. Спасатели успешно эвакуировали всех застрявших. Никто не пострадал.
Ранее на карусели в Оренбурге пострадали около 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru