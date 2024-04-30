16 человек сняли с застрявшей карусели в Туле

В Туле более 15 посетителей парка развлечений, среди которых дети, застряли на высоте нескольких метров из-за неисправности карусели, сообщает пресс-служба МЧС.

Это произошло в Центральном парке им. П.П. Белоусова. Там из-за технической неисправности остановилась цепочная карусель. Спасатели успешно эвакуировали всех застрявших. Никто не пострадал.

Ранее на карусели в Оренбурге пострадали около 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТулаАттракционы

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