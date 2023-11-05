На внутренней стороне МКАД столкнулись два автомобиля

На внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) столкнулись два автомобиля, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В Ростовской области три человека погибли в ДТП

Инцидент произошел на третьем километре МКАД. В результате ДТП один из автомобилей перевернулся.

На место выехали сотрудники оперативных служб. Движение транспорта в районе ДТП затруднено. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в воскресенье на МКАД опрокинулся грузовик в результате столкновения с автомобилем такси, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:МКАДДТПМосква

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