На внутренней стороне МКАД столкнулись два автомобиля
5 ноября 202320:46
На внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) столкнулись два автомобиля, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на третьем километре МКАД. В результате ДТП один из автомобилей перевернулся.
На место выехали сотрудники оперативных служб. Движение транспорта в районе ДТП затруднено. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в воскресенье на МКАД опрокинулся грузовик в результате столкновения с автомобилем такси, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru