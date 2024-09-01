На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль

На Варшавском шоссе на юге Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщил городской департамент транспорта в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел в районе дома 132а. Перевернулся легковой автомобиль. На место прибыли оперативные службы.

Информации о пострадавших не поступало. Затруднено движение в сторону области на протяжении 1,5 километра.

Ранее в результате ДТП на федеральной трассе «Восток» в Навашинском округе под Нижним Новгородом погибли восемь человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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