Курс на эскалацию: Как изменилось ядерное оружие с бомбардировки Хиросимы
Страны имеют в том числе ядерное оружие пониженной мощности, но думать, что оно менее опасное, большая ошибка, отметил в эфире НСН Дмитрий Стефанович.
Сегодня в арсеналах у ядерных держав хранится оружие гораздо большей мощности, чем то, которое применили США при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, заявил научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в разговоре с НСН.
Ранее мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы процитировал слова первого президента СССР Михаила Горбачева, говорившего о необходимости мира, отказа от гонки вооружений и ядерном разоружении. Траурная церемония памяти жертв бомбардировки прошла во вторник в Парке мира в Хиросиме – городе, первом в мире испытавшем на себе ужас применения ядерного оружия, в 79-ю годовщину со дня трагедии.
«Бомбы, сброшенные тогда, были менее мощные, чем нынешнее оружие. По современной классификации это «ничего особенного». Существует гораздо более мощное вооружение в арсеналах, готовое к применению практически в любой момент. Естественно, боевое применение ядерного оружия в сегодняшних условиях – это будет совсем другая история… Не в силу того, что там будут какие-то долгосрочные последствия, связанные с заражением, хотя и в этом приятного мало… А в силу одномоментных, очень массированных разрушений», - сказал Стефанович.
Специалист отметил, что страны также имеют ядерное оружие пониженной мощности, но думать, что оно менее опасное, большая ошибка.
«Насколько можно судить, действительно существуют заряды пониженной мощности в разных арсеналах. Про это больше всего любят говорить американцы, как про что-то особенное. Хотя, по большому счету, они есть наверное у всех ядерных стран для определенных задач нестратегического характера. Но полагать, что это будет другое, это большая ошибка», - указал собеседник НСН.
Стефанович подчеркнул, что тема отказа от гонки вооружений сегодня остается крайне актуальной, особенно на фоне того, что все страны стремительно наращивают военные расходы.
«Радиация была проблемой, но, опять-таки, ничто не вечно… Технологии рекультивации также существуют. Главная беда и угроза от ядерного оружия не столько в долгосрочных последствиях, сколько в том, что оно единомоментно наносит огромные разрушения. Что касается упоминания Горбачева и отказа от гонки вооружений – эта задача остается актуальной. Сейчас мы видим прямо противоположный тренд – все страны, включая Японию, стремительно наращивают свои военные расходы и закупают все новые типы оружия, в том числе весьма эскалационные», - добавил он.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.
В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным данным, погибли от 70 до 100 тысяч человек. Общее число жертв бомбардировки превышает 350 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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