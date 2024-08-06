Курс на эскалацию: Как изменилось ядерное оружие с бомбардировки Хиросимы

Сегодня в арсеналах у ядерных держав хранится оружие гораздо большей мощности, чем то, которое применили США при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, заявил научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в разговоре с НСН.

Ранее мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы процитировал слова первого президента СССР Михаила Горбачева, говорившего о необходимости мира, отказа от гонки вооружений и ядерном разоружении. Траурная церемония памяти жертв бомбардировки прошла во вторник в Парке мира в Хиросиме – городе, первом в мире испытавшем на себе ужас применения ядерного оружия, в 79-ю годовщину со дня трагедии.