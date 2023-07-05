На Урале в собственном кабинете расстреляли директора завода

В Верхней Пышме Свердловской области застрелили директора завода «Пластблок», сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, убийца сбежал с места преступления, после чего свел покончил жизнь самоубийством.

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Отмечается, что причиной расстрела оказалась ревность -директор завода завел отношения с любовницей, которой купил автомобиль за пять миллионов рублей на купленные от продажи трактора средства. Стрелком оказался бывший муж женщины, который застрелил директора из ревности.

По неподтвержденным данным, глава предприятия работал на своей должности около 20 лет.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КриминалУбийство

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