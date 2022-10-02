На Урале в ДТП с автобусом погибли два актера

Происшествие случилось ночью на 289 километре трассы Екатеринбург-Серов. Там грузовик MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который перевозил из Первоуральска в Краснотурьинск 16 артистов, возвращавшихся с гастролей.

В результате на месте погибли два актера, находившихся в салоне автобуса — женщины, 1985 и 1997 годов рождения. Еще один — мужчина 2001 года рождения, госпитализирован.

Ранее в Уфе произошло смертельное автопроисшествие. В результате ДТП погибла 37-летняя женщина, еще три человека получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

