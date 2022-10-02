На Урале в ДТП с автобусом погибли два актера
Автобус, перевозивший труппу театра кукол Краснотурьинска, столкнулся с грузовиком, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Свердловской области.
Происшествие случилось ночью на 289 километре трассы Екатеринбург-Серов. Там грузовик MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который перевозил из Первоуральска в Краснотурьинск 16 артистов, возвращавшихся с гастролей.
В результате на месте погибли два актера, находившихся в салоне автобуса — женщины, 1985 и 1997 годов рождения. Еще один — мужчина 2001 года рождения, госпитализирован.
Ранее в Уфе произошло смертельное автопроисшествие. В результате ДТП погибла 37-летняя женщина, еще три человека получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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