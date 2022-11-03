Московские следователи заподозрили 89-летнего пенсионера в расчленении жены
Уголовное дело по статье «убийство» возбуждено по факту обнаружения останков человеческого тела, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Москве.
В сообщении говорится, что вблизи жилого дома по улице Маршала Тухачевского были обнаружены различные части тела неустановленной женщины с признаками отчленения.
«Установлен подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. Им является супруг потерпевшей 1933 года рождения. В его квартире также обнаружены останки женщины», - добавили в СК.
Расследование дела продолжается.
Ранее сотрудники полиции задержали вологодского пенсионера-расчленителя, который пытался скрыться в женской одежде, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 375 / сут.
Умерли
390 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 774 / сут.
- СМИ: испанский хореограф Начо Дуато намерен получить российское гражданство
- Водителя раздавившего такси грузовика отправили в СИЗО
- Эксперт объяснил, зачем Белоруссия начала укреплять свои границы
- СМИ: в Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать»
- Московские следователи заподозрили 89-летнего пенсионера в расчленении жены
- Бывшего замминистра просвещения Марину Ракову выпустили из СИЗО
- СМИ: экс-премьер Пакистана Имран Хан получил огнестрельное ранение
- В Херсоне заявили о возможном отводе российских войск на левый берег Днепра
- МИД РФ заявил, что Великобритания передавала Украине подводные беспилотники
- «Люди доброй воли». Глава МИД Украины рассказал, кто стоит за атакой на Черноморский флот
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru