Московские следователи заподозрили 89-летнего пенсионера в расчленении жены

Уголовное дело по статье «убийство» возбуждено по факту обнаружения останков человеческого тела, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Москве.

Историк-расчленитель Соколов написал книгу о своей жизни и убийстве аспирантки

В сообщении говорится, что вблизи жилого дома по улице Маршала Тухачевского были обнаружены различные части тела неустановленной женщины с признаками отчленения.

«Установлен подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. Им является супруг потерпевшей 1933 года рождения. В его квартире также обнаружены останки женщины», - добавили в СК.

Расследование дела продолжается.

Ранее сотрудники полиции задержали вологодского пенсионера-расчленителя, который пытался скрыться в женской одежде, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсионерыУбийствоСледственный Комитет РфМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры