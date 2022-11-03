Московские следователи заподозрили 89-летнего пенсионера в расчленении жены

В сообщении говорится, что вблизи жилого дома по улице Маршала Тухачевского были обнаружены различные части тела неустановленной женщины с признаками отчленения.

«Установлен подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. Им является супруг потерпевшей 1933 года рождения. В его квартире также обнаружены останки женщины», - добавили в СК.

Расследование дела продолжается.

Ранее сотрудники полиции задержали вологодского пенсионера-расчленителя, который пытался скрыться в женской одежде, сообщают «Невские новости».