На Урале при столкновении автомобилей погиб человек

Ведомствам РФ срочно поручено собрать данные о лесных пожарах В МИД предостерегли Запад от вбросов по продовольственной сделке Италия отозвала госнаграды у 10 бизнесменов и чиновников из РФ Группа «Сплин», скорее всего, не выступит на фестивале в Москве из-за поддержки уехавших коллег В Одессе не приняли решение по сносу памятника Екатерине II