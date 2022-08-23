На Урале при столкновении автомобилей погиб человек

На трассе Нижняя Тура - Качканар в Свердловской области при столкновении трех автомобилей погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию региона.

Три человека погибли в ДТП под Волгоградом

Еще шесть человек госпитализированы с различными травмами.

По предварительной информации, водитель Hyundai Sonata выехал на встречную полосу движения в зоне действия «Обгон запрещен», где столкнулся с двумя автомобилями. Погибший человек был водителем Hyundai Sonata.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПУрал
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