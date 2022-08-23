На Урале при столкновении автомобилей погиб человек
23 августа 202219:55
На трассе Нижняя Тура - Качканар в Свердловской области при столкновении трех автомобилей погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию региона.
Еще шесть человек госпитализированы с различными травмами.
По предварительной информации, водитель Hyundai Sonata выехал на встречную полосу движения в зоне действия «Обгон запрещен», где столкнулся с двумя автомобилями. Погибший человек был водителем Hyundai Sonata.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+30 967 / сут.
Умерли
384 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+30 869 / сут.
- На Урале при столкновении автомобилей погиб человек
- Захарова: Заявления посла Украины доказывают античеловеческую сущность Киева
- Зеленский намерен вернуть Крым Украине любыми средствами
- Росгвардейцы задержали в Лисичанске пособников ВСУ с важными документами
- В Московской области похоронили Дарью Дугину
- Минюст исключил координатора «Голоса» Полину Костылеву из списка СМИ-иноагентов
- Президент Италии Маттарелла лишил госнаград Грефа и Грушко
- Глава Минкульта заявила, что поклонники уехавших артистов не примут их обратно
- Гражданина РФ арестовали в Москве по делу о госизмене
- В Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов
23 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru