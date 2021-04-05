На Урале пожарные спасли шестерых детей из задымленного дома
5 апреля 202111:25
Пожарные спасли девять жильцов, в том числе шестерых детей из задымленного многоквартирного жилого дома в городе Кыштыме Челябинской области, передает РИА Новости.
Двое детей госпитализированы после отравления угарным газом.
Пожар произошел в многоквартирном доме, который ранее был общежитием.
Еще 12 человек выбрались из дома самостоятельно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru