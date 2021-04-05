На Урале пожарные спасли шестерых детей из задымленного дома

Пожарные спасли девять жильцов, в том числе шестерых детей из задымленного многоквартирного жилого дома в городе Кыштыме Челябинской области, передает РИА Новости.

Двое детей госпитализированы после отравления угарным газом.

Пожар произошел в многоквартирном доме, который ранее был общежитием.

Еще 12 человек выбрались из дома самостоятельно.



