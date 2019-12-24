На Урале судят мужчину, зарезавшего внучку за пролитый спирт

Неродной дед обвиняется в убийстве двухлетней дочери своей падчерицы, совершенном с особой жестокостью в Свердловской области. Дело уже передано в суд, подозреваемому, который расправился с малышкой из-за спирта, грозит пожизненное заключение, сообщили Ura.ru в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла в городе Ирбит в марте текущего года. Сорокалетний мужчина завился в квартиру своей приёмной дочери, чтобы выпить пива. Вскоре девушка ушла на работу, оставив двух своих маленьких детей пол присмотром отчима. Однако тот решил с пива перейти на более крепкие напитки и «догнаться» спиртом.

Пока обвиняемый ходил на кухню за водой, чтобы разбавить высокоградусную жидкость, девочка случайно уронила кружку. Когда мужчина вновь налил спирт, ребёнок снова толкнула ёмкость и пролила содержимое. В ярости изувер буквально искромсал несчастную малышку, нанеся около полусотни ударов ножом, а затем не менее 15 раз ударил её о холодильник. Причём за расправой наблюдал трёхлетний брат девочки.

Во время следствия злодей пытался увильнуть, заявляя, что спал и не знает, кто убил ребенка. Дело о жестоком убийстве девочки рассмотрит Свердловский областной суд.

