На Украине задержали предполагаемых убийц Амины Окуевой
Украинская полиция задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой – жены выходца из Чечни Адама Осмаева, которого ранее подозревали в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и Владимира Путина.
О задержании сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook. По его словам, ДНК задержанного совпало с ДНК на оружии, брошенном на месте преступления.
На фото и видео, которые опубликовал Аваков, запечатлен момент задержания одного подозреваемого.
Окуева погибла во время второго покушения на Осмаева. Первое было совершено в июне 2017 года, и тогда ей удалось ранить нападавшего. Второе покушение произошло 30 октября того же года: машина Осмаева и Окуева попала в засаду на железнодорожном переезде. Осмаев выжил, Окуева была убита.
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