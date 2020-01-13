На Украине задержали предполагаемых убийц Амины Окуевой

О задержании сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook. По его словам, ДНК задержанного совпало с ДНК на оружии, брошенном на месте преступления.

На фото и видео, которые опубликовал Аваков, запечатлен момент задержания одного подозреваемого.

Окуева погибла во время второго покушения на Осмаева. Первое было совершено в июне 2017 года, и тогда ей удалось ранить нападавшего. Второе покушение произошло 30 октября того же года: машина Осмаева и Окуева попала в засаду на железнодорожном переезде. Осмаев выжил, Окуева была убита.

