Застреливший 5 человек рязанец заявил о «самообороне»

Следственный комитет по Рязанской области предъявил обвинение 31-летнему жителю поселка Елатьма Касимовского района, который подозревается в убийстве пяти человек.



В сообщении СКР отмечается, что в ходе допроса подозреваемый заявил, что действительно открыл огонь по людям, однако мужчина объяснил свои действия «необходимой самообороной».



ЧП произошло вечером, 4 июля. По версии следствия, мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые громко разговаривали под его окнами.



Вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый достал охотничье ружье. В результате были застрелены четверо молодых людей и девушка, сообщает «Свободная пресса».

По некоторым данным, стрелок имел проблемы с психикой и состоял на учете у психиатра, передает РИА ФАН.

