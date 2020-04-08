Застреливший 5 человек рязанец заявил о «самообороне»
Следственный комитет по Рязанской области предъявил обвинение 31-летнему жителю поселка Елатьма Касимовского района, который подозревается в убийстве пяти человек.
В сообщении СКР отмечается, что в ходе допроса подозреваемый заявил, что действительно открыл огонь по людям, однако мужчина объяснил свои действия «необходимой самообороной».
ЧП произошло вечером, 4 июля. По версии следствия, мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые громко разговаривали под его окнами.
Вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый достал охотничье ружье. В результате были застрелены четверо молодых людей и девушка, сообщает «Свободная пресса».
По некоторым данным, стрелок имел проблемы с психикой и состоял на учете у психиатра, передает РИА ФАН.
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