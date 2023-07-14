На Украине обнаружили канал поставок кокаина из Колумбии
Канал поставок кокаина из Колумбии обнаружили на Украине. В преступлении были замешаны работники таможни, бывший сотрудник правоохранительных органов и граждане Евросоюза. Об этом на своем портале сообщило Госбюро расследований.
Отмечается, что наркоторговцы реализовывали кокаин в украинских регионах. За один килограмм наркотика злоумышленники просили $45 тысяч. Экс-сотрудник силовых ведомств был задержан при попытке сбыта 3,3 килограмма кокаина.
Установлено, что до начала спецоперации преступники ввозили кокаин через Одесский порт в одном из контейнеров на судах. После начала СВО они были вынуждены поставлять наркотик сухопутным маршрутом через польско-украинскую границу.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков организованной группой. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Москве задержали бывшую кандидатку в депутаты Марию Томенюк и ее подругу при попытке заложить сверток с кокаином. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru