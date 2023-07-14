На Украине обнаружили канал поставок кокаина из Колумбии

Отмечается, что наркоторговцы реализовывали кокаин в украинских регионах. За один килограмм наркотика злоумышленники просили $45 тысяч. Экс-сотрудник силовых ведомств был задержан при попытке сбыта 3,3 килограмма кокаина.

Установлено, что до начала спецоперации преступники ввозили кокаин через Одесский порт в одном из контейнеров на судах. После начала СВО они были вынуждены поставлять наркотик сухопутным маршрутом через польско-украинскую границу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков организованной группой. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Москве задержали бывшую кандидатку в депутаты Марию Томенюк и ее подругу при попытке заложить сверток с кокаином. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

