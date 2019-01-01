Происшествия
Один ребенок — в тяжелом состоянии. Ведется расследование.
На Украине дети пострадали от взрыва
1 июля22:10
Шестеро детей в возрасте от 4 до 16 лет пострадали в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка в Днепропетровской области Украины, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Один ребенок — в тяжелом состоянии. Ведется расследование.
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ФОТО: граната
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