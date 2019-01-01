На Украине дети пострадали от взрыва

Шестеро детей в возрасте от 4 до 16 лет пострадали в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка в Днепропетровской области Украины, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Один ребенок — в тяжелом состоянии. Ведется расследование.

