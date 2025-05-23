В Финляндии стартовали военные учения вблизи российских границ
23 мая 202511:38
Сухопутные учения с участием свыше пяти тысяч военных начались в регионе Кюменлааксо на юге Финляндии у границ России. Об этом пишет РИА Новости.
Маневры Karelian Sword 25 под руководством Карельской бригады продлятся до 1 июня.
В учениях задействуют более 5 тысяч солдат, в том числе из Великобритании и США, почти 700 единиц техники, боевые вертолеты британских сухопутных сил.
Ранее в Финляндии в рамках учений Northern Strike впервые отработали пуск американских ракет AGM-114 Hellfire, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru