В Финляндии стартовали военные учения вблизи российских границ

Сухопутные учения с участием свыше пяти тысяч военных начались в регионе Кюменлааксо на юге Финляндии у границ России. Об этом пишет РИА Новости.

Маневры Karelian Sword 25 под руководством Карельской бригады продлятся до 1 июня.

В учениях задействуют более 5 тысяч солдат, в том числе из Великобритании и США, почти 700 единиц техники, боевые вертолеты британских сухопутных сил.

Ранее в Финляндии в рамках учений Northern Strike впервые отработали пуск американских ракет AGM-114 Hellfire, пишет RT.

