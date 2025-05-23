Грузия запретила россиянам и белорусам вывозить авто в третьи страны

Власти Грузии запретили гражданам России и Белоруссии экспорт и реэкспорт автомобилей в третьи страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Агентство услуг республиканского МВД.

«Подтверждаем: запрет действует с 15 мая», - отметили в ведомстве.

До этого в отношении россиян и белорусов не действовали ограничения на реэкспорт авто из Грузии в другие страны. При этом было запрещено экспортировать и реэкспортировать машины в направлении России и Белоруссии.

Ранее Банк Грузии заявил о введений ограничений на покупки стоимостью более 300 евро для россиян, имеющих карты кредитной организации. Меры объяснили необходимостью соблюдения международных санкций, пишет RT.

