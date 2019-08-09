На Украине больше 20 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Житомирской области Украины в результате столкновения легковушки и микроавтобуса пострадали 24 человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции страны.

Инцидент произошел около 13 часов. Легковой автомобиль после столкновения с микроавтобусом загорелся. В результате пострадали 21 пассажир и водитель микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки. Жертв удалось избежать. На месте ЧП работает полиция.

Ранее на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив в Краснодарском крае в обрыв после столкновения упали автобус с пассажирами и легковой автомобиль. Погибли пассажирка легковушки и двое детей, больше 40 человек в автобусе пострадали.

Позднее был задержан водитель автобуса, которого обвинили в нарушении скоростного режима.

