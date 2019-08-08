Задержан водитель разбившегося под Новороссийском автобуса
Правоохранительные органы задержали водителя автобуса, который накануне упал в пропасть после столкновения с легковушкой.
Как сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю, причиной инцидента стало нарушение скоростного режима водителем автобуса.
Инцидент произошел на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив. В автобусе находились больше сорока туристов, которые направлялись из Пшады в Анапу.
В результате ДТП погибли женщина и двое детей, которые находились в салоне легкового автомобиля. Еще 44 человека были госпитализированы.
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