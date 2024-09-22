На угольной шахте в Иране прогремел взрыв

Число людей, погибших в результате взрыва в угольной шахте в городе Тебес на северо-востоке Ирана, увеличилось до 50, пишет Tasnim.

В результате обвала шахты на Урале погиб рабочий

По данным СМИ, пострадали как минимум 20 человек.

Спасти удалось 17 человек, все они госпитализированы с различными травмами, сообщает иранское агентство IRNA. Еще больше 20 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее подземный толчок произошел в Силезском воеводстве на юге Польши, в результате оказались под завалами свыше 60 работников шахты Рыдултовы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: donland.ru
ТЕГИ:ШахтыИранВзрывПогибшие

Горячие новости

Все новости

партнеры