На угольной шахте в Иране прогремел взрыв

По данным СМИ, пострадали как минимум 20 человек.

Спасти удалось 17 человек, все они госпитализированы с различными травмами, сообщает иранское агентство IRNA. Еще больше 20 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее подземный толчок произошел в Силезском воеводстве на юге Польши, в результате оказались под завалами свыше 60 работников шахты Рыдултовы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

