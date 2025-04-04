На юго-западе Москвы в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи

Три сотрудника скорой помощи пострадали при столкновении спецтранспорта с легковым автомобилем в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городских экстренных служб.

«Возле дома номер 20 на Донской улице столкнулись автомобиль скорой... и Мercedes», - отметил собеседник агентства.

Карета скорой помощи следовала без пациента. Три медработника получили различные ушибы. По предварительным данным, в легковом авто никто не пострадал.

Ранее скорая помощь врезалась в остановку на Кировоградской улице в Москве, пострадали три человека.

