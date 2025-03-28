Машина скорой помощи влетела в остановку на юге Москвы

Автомобиль скорой помощи врезался в остановку на Кировоградской улице на юге Москвы. Видео с места ЧП публикуют очевидцы.

Один человек погиб и семь пострадали в ДТП в Арзамасе

По предварительным данным, пострадали три человека, сообщает Агентство «Москва».

Помимо пострадавшей машины, на место приехали еще шесть бригад скорой. На месте работают экстренные службы.

Ранее автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Приозерском районе Ленинградской области, напоминает «Радиоточка НСН».

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