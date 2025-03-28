Машина скорой помощи влетела в остановку на юге Москвы
28 марта 202519:50
Автомобиль скорой помощи врезался в остановку на Кировоградской улице на юге Москвы. Видео с места ЧП публикуют очевидцы.
По предварительным данным, пострадали три человека, сообщает Агентство «Москва».
Помимо пострадавшей машины, на место приехали еще шесть бригад скорой. На месте работают экстренные службы.
Ранее автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Приозерском районе Ленинградской области, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru