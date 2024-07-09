На юго-западе Москвы рабочий погиб при падении на стройке
9 июля 202412:52
Рабочий погиб после падения с высоты на стройке в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Инцидент произошел на строительном объекте на улице Обручева. Погибший — рабочий подрядной организации, он скончался на месте.
Прокуратура координирует работу правоохранителей и контролирует установление всех обстоятельств ЧП.
Ранее на юге Москвы рабочий умер в кабине башенного крана из-за жары.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru